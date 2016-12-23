الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد يتزوج من الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي

قالت صحيفة القبس الكويتية إن “الإعلامي القدير عبد الرحمن الراشد، المدير العام السابق لشبكة العربية ورئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الدولية الأسبق، اتخذ قرارا حاسما في حياته الخاصة حين قرر الزواج بالصحافية اللبنانية ريما مكتبي ودخول القفص الذهبي، بعد حياة طويلة في العزوف عن الزواج امتدت الى 60 عاما تقريبا”.

وأضافت الصحيفة أن “الراشد من الشخصيات التي سجل نجاحات وتحولات إعلامية بارزة في ميادين مختلفة، وحاليا هو شبه مقيم بين دبي وعاصمة الضباب لندن”.

شام تايمز

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