إنزال راكب من طائرة بعد تهجمه على ابنة ترامب !

ذكر موقع (تي.إم.زي) المتخصص في أخبار المشاهير على الإنترنت أن طاقم طائرة تابعة لشركة (جيت بلو) أنزل راكبا من الطائرة في مطار جون إف. كنيدي الدولي في نيويورك اليوم الخميس بعد تهجمه لفظيا على إيفانكا ترامب.

وقال الموقع إن الطاقم اصطحب الرجل إلى خارج الطائرة قبل إقلاعها بعد أن صاح في وجه ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب. وذكر تقرير في محطة (إيه.بي.سي نيوز) عن الواقعة أن إيفانكا كانت في طريقها إلى هاواي لقضاء عطلة مع عائلتها.

وقال موقع (تي.إم.زي) إن الراكب قال لإيفانكا “والدك يدمر بلدنا” ثم تابع قائلا “لم هي على متن رحلتنا؟ يجب أن تستخدم طائرة خاصة”.

وقالت شركة الطيران في بيان “قرار إبعاد راكب من طائرة لا يتخذ بسهولة… في هذا الموقف عمل فريقنا لحجز أول رحلة متاحة تالية للراكب.” ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على الفور على طلب بالتعليق .

(REUTERS)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes