الأردن : السجن مع الأشغال الشاقة لسوري حاول تهريب طن من المخدرات

قالت وسائل إعلام أردينة، إن محكمة أمن الدولة قررت، الخميس، سجن “تاجر مخدرات” يحمل الجنسية السورية، لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وغرامة قيمتها 20 ألف دينار، لمحاولته إدخال طن من الحشيش المخدر إلى المملكة.

وأفاد الإعلام الأردني، بأن هيئة المحكمة (ترأسها القاضي العسكري محمد العفيف وبعضوية القاضيين العسكريين الرائد عادل حميدات والرائد عامر هلسه ) أدانت المتهم الخمسيني خلال جلسة علنية.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات أحبطت إدخال كمية الحشيش المضبوطة والتي قدرت بـ “طن واحد” للأردن، كانت داخل شاحنة براد يعمل عليها المتهم، وكانت محملة بالتفاح والبرتقال وقادمة من لبنان.

شام تايمز

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