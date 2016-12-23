كريستيانو رونالدو يتبرع لصالح أطفال سوريا ويوجه رسالة لهم ( فيديو )

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، لفتة إنسانية جديدة، عندما أعلن عن حملة لدعم أطفال سوريا المشردين من ديارهم بفعل الحرب الدائرة في بلادهم.

وقال رونالدو، اليوم، الجمعة، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته صحيفة “أس”، “هذا من أجل أطفال سوريا، نحن نعلم أنهم يعانون، أنا لاعب مشهور جدًا، لكن أنتم الأبطال الحقيقيون، لا تفقدوا الأمل لأن العالم معكم، وأنا معكم”.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو تبرع بمبلغ كبير من أجل إنقاذ أطفال سوريا، فيما فضل اللاعب عدم الكشف عن ذلك، إذ يعتبر الأمر خاصًا به ولا يجب أن يعلم أحد عنه.

وطالب رونالدو، الجميع بالتبرع لإنقاذ الأطفال في سوريا وقال “أطفال سوريا بحاجة لنا الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها اللاعب البرتغالي سفيرًا لإنقاذ الطفولة خاصة لأطفال سوريا، حيث تشرد منهم أكثر من 7.5 مليون طفل بسبب النزاع الدائر في بلادهم.

كووورة

شام تايمز

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