بعد حصوله على جائزة رجل العام 2016 .. مهند التركي : أنا إنسان غير مثالي

بعد أن فاز بلقب مسابقة “رجل العام في تركيا” التي تنظمها مجلة “GQ Türkiye”، صرح النجم التركي كيفانتش تاتليتوغ، الشهير بـ “مهند”، بأنه إنسان غير مثالي كما قد يظن البعض من معجبيه، مؤكداً أنه يعرف جيداً كيف يأخذ الدروس والعبر.

وأكد كيفانتش خلال حواره مع المجلة ذاتها، أن رغبة الإنسان في الوصول للكمال تجعله تعيساً في حياته، مضيفاً أنه يشعر بسعادة غامرة في حياته الزوجية، معتبراً أنه من الرجال المحظوظين كونه اختار الارتباط بالزوجة التي أحب.

ويضيف كيفانتش “الحب والأمان لا يأتيان بعلبة مغلفة من السماء، نحن من نختارهما إذا استطعنا العثور عليهما في شخص ما”، مؤكداً أن حياة الإنسان تتغير كلياً عندما يلتقي بشريك حياته.

ووفق ما نقلت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، يختم كيفانتش حديثة متسائلاً “حتى وإن كنت ممثلاً، ألا يمكنني أن أحلم بتأسيس منزل وعائلة سعيدة؟”.

ونشرت المجلة صور الفنان كيفانتش عبر صفحتها على فيسبوك، بعد أن نجح في نيل الجائزة متقدماً على منافسيه.

وتأتي هذه الجائزة بعد أسابيع قليلة على إطلاق مسلسل “الشجاع والجميلة”، الذي يجمع كيفانتش بالفنانة توبا بيوكستون، الشهيرة بـ”لميس”، لأول مرة خلال مسيرتهما الفنية.

شام تايمز

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