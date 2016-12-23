ألمانيا توسع مبادرة لتشغيل اللاجئين السوريين في الدول المجاورة

وسعت الحكومة الألمانية مبادرة تشغيل اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا.

ووفقاً لوزارة التنمية الألمانية، فقد تم توفير حوالي 57000 وظيفة ضمن إطار برنامج “المال مقابل العمل” هذا العام.

وبحسب موقع “فينانتسن ناخيشتن” الألماني، فقد بلغت تكلفة هذه المبادرة 200 مليون يورو، وفي عام 2017 سيتم زيادة الميزانية إلى 400 مليون يورو من أجل خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن اللاجئين الذين وجدوا عملا مؤقتا من خلال المبادرة، يعملون الآن كمعلمين وعمال بناء وعمال نظافة، وغير ذلك، في الأردن ولبنان وتركيا.

وأضاف الموقع أنه سيتم خلق 1000 فرصة عمل في ثماني محافظات سورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر إن المبادرة تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين في المنطقة، لكي لا يأتوا بأعداد كبيرة إلى أوروبا كما العام الماضي.

شام تايمز

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