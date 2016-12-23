بمناسبة الأعياد ..”الاتصالات” تخفض تعرفة أجور الاتصالات من الهاتف الثابت

أعلنت الشركة “السورية للاتصالات”, يوم الأربعاء, عن إجراء حملة تخفيضات على أجور الاتصالات الصادرة من الهاتف الثابت بمناسبة الأعياد.

ونقلت وكالة “سانا” للأنباء الرسمية عن السورية للاتصالات قولها إن” الشركة ستقوم بإجراء تخفيضات على أجور الاتصالات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية عبر إطلاقها عرضا ترويجيا بعنوان “بشهر الأعياد.. توفيرك بيزداد”.

وأوضحت الشركة, في إعلانها, أن العرض يبدأ من صباح يوم عيد الميلاد الأحد 25 كانون الأول حتى نهاية يوم السبت 31 كانون الأول 2016.

وأشارت الشركة إلى أن الحملة صممت بحيث يستفيد من مزاياها جميع مشتركي الهاتف الثابت لتمنحهم الفرصة للحصول على توفير 3,5 ليرات سورية بكل دقيقة من الهاتف الثابت إلى أي خط خلوي في سورية وبكل الأوقات بغض النظر عن مدة المكالمة, كما يستفيد كل مشترك بتوفير 1,5 ليرة سورية في كل دقيقة بين المحافظات وفي كل الأوقات وبغض النظر عن مدة المكالمة داعية المواطنين للاستفادة من هذا العرض.

وأكدت السورية للاتصالات أن فرق عملها بانتظار أي استفسار أو تساؤل سواء من خلال مراكزها الهاتفية أو تلقي الاتصالات على الرقم 199 من أي هاتف ثابت أو عبر زيارة موقع الشركة الالكتروني “سيريان تيليكوم دوت كوم دوت إس واي” أو متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكانت الشركة “السورية للاتصالات” أعلنت, في وقت سابق من العام الحالي, عن تخفيضات على أجور الاتصالات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes