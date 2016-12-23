مجلس الوزراء يحدد موعد عطلتي عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الخميس، ان يومي الأحد الموافقين لـ 25-12-2016 و لـ 1-1-2017 ، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

ولفتت الرئاسة الى انه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتنص الفقرة ج من قانون العاملين الأساسي في الدولة انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين, أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافيا.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اعلنت سابقاً يوم الأحد الموافق لـ11 كانون الأول الجاري عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

شام تايمز

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