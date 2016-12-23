الجيش التركي يعلن مقتل جنديين تركيين و5 من “الحر” في معارك الباب ..مصادر معارضة: سقوط قتلى مدنيين بغارات تركية على مدينة الباب شمال سوريا

اعلن الجيش التركي يوم الخميس، إن اثنين من جنوده وخمسة من مسلحي المعارضة السورية قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر تنظيم “داعش” قرب مدينة الباب شمال سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن الجيش التركي قوله إن “داعش” فقد خلال القتال الدائر بالقرب من بلدة الباب شمال حلب، 160 من عناصره، فيما أصيب خلال القتال كذلك 38 مسلحا من “الجيش السوري الحر”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من مقتل 3 جنود اتراك واصابة 11 آخرين، بهجوم شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) قرب مدينة الباب شمال سوريا.

وكانت هيئة الاركان التركية, اعلنت يوم الاثنين, عن مقتل احد جنودها واصابة 9 اخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة قرب مدينة الباب بريف حلب.

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم “داعش”.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران.

مصادر معارضة: سقوط قتلى مدنيين بغارات تركية على مدينة الباب شمال سوريا

أفادت مصادر معارضة، يوم الخميس، ان 47 قتيلاً سقطوا اثر غارات جوية تركية على مدينة الباب شمال سوريا.

وقالت المصادر ان 47 شخصاً بينهم 9 نساء و41 طفلاً قضوا، جراء غارات جوية تركية على مدينة الباب شمال سوريا.

وواجهت تركيا في وقت سابق اتهامات بالمسؤولية عن مقتل مدنيين اثر غاراتها في سوريا، في حين تؤكد أنقرة انها تقوم بما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وتأتي الغارات التركية على مدينة الباب، في إطار دعمها لفصائل معارضة سورية تسعى لطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من المدينة التي تشكل معقلا له، وضمن عملية “درع الفرات” التي تسعى تركيا منها لضمان حدودها وطرد التنظيم والقوات الكردية من كامل الشريط المتاخم لحدودها.

وكان الجيش التركي أعلن في وقت سابق يوم الخميس ان اثنين من جنوده و5 من عناصر “الجيش الحر” قضوا، في معارك قرب مدينة الباب، عقب يوم على إعلانه السيطرة على طريق حلب – الباب البري، عقب عملية إطلاق نار كثيفة.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره “عدوانا “, في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد “داعش”، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران.

شام تايمز

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