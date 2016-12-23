انتهاء عملية الإجلاء من شرق حلب والجيش النظامي يعلنها منطقة خالية من السلاح والمسلحين

أعلنت قيادة الجيش النظامي، مساء الخميس، مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين، في إشارة الى انتهاء عملية إجلاء مسلحي المعارضة من أحيائها الشرقية.

وقالت قيادة الجيش في بيان نشرته وكالة (سانا) الرسمية، ان “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة”.

وتابع البيان ان “إعادة الأمن والأمان إلى حلب انتصار يشكل تحولاً استراتيجياً ومنعطفاً مهما في الحرب على الإرهاب من جهة وضربة قاصمة للمشروع الإرهابي وداعميه من جهة أخرى”.

ويأتي بيان الجيش النظامي، عقب اتمام المرحلة الأخيرة من عملية إخراج المسلحين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

شام تايمز

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