دي ميستورا يطالب بوقف النار في سوريا تفاديا لتكرار ما حدث بحلب

شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الخميس، على ضرورة وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا , لتفادي “معركة فتاكة أخرى كتلك التي شهدتها حلب”.

ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا , في مؤتمر صحفي, أن “أحدث أرقام للمنظمة الدولية تشير إلى أنه تم إجلاء 35 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعا, ومن المرجح ان يكون اليوم هو الاخير في إجلاء المسلحين والمدنيين والجرحى من المنطقة”.

وتتواصل عمليات الاجلاء من شرق مدينة حلب, تحت مراقبة المنظمة الدولية, فيما ينتظر الآلاف من مدنيين ومقاتلين أن يتم نقلهم من آخر مناطق المعارضة وسط ظروف جوية قاسية تعقد المرحلة الأخيرة لاجلائهم.

وتتضارب الانباء حول انتهاء مدة عملية الاجلاء من شرق حلب, حيث ذكرت مصادر معارضة ان العملية يرجح ان تنتهي خلال الساعات المقبلة, فيما رجح الصليب الاحمر انتهاء عملية اخراج الدفعة الاخيرة ضمن يومين.

وأعرب دي ميستورا عن “أمله في تنتهي معركة حلب قبل نهاية السنة الحالية، مرحبا بأي مبادرات سياسية للحل في إشارة إلى آستانا.

وكان أمين عام حزب “الإرادة الشعبية”وممثل “مجموعة موسكو” المعارضة قدري جميل، أعلن يوم الأربعاء، أن لقاء بين ممثلي دمشق والمعارضة قد يجري في عاصمة كازاخستان، أستانا، في النصف الثاني من كانون الثاني القادم.

وياتي الحديث عن المفاوضات في استانا في وقت حدد دي ميستورا موعد لاجراء مفاوضات جنيف في 8 شباط المقبل بين النظام السوري والمعارضة

يذكر أن آخر جولة من مفاوضات السلام السورية- السورية غير المباشرة , عقدت في نيسان الماضي، دون ان يتم التوصل لتحديد موعد دقيق لبدء جولة جديدة من المفاوضات، بعد ان كان متوقعا انطلاقها في آب الماضي.

شام تايمز

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