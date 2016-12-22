الأمم المتحدة تشكل فريقا لإعداد قضايا بشأن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بسورية .. استنكارا لدى الحكومة السورية .. الصين ترد بعدم تسييسها أو تعقيدها

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا”, الأمر الذي لاقى استنكارا لدى الحكومة السورية.

وبحسب وكالات انباء, فإن الجمعية العامة أيدت, يوم الأربعاء, مشروع قرار صاغته قطرو ليختنشتاين لتشكيل الفريق المستقل, حيث حظي بتأييد 105 أعضاء فيما اعترض 15 عضوا وامتنع 52 عن التصويت .

وسيعكف الفريق الخاص على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم”.

وردا على مشروع القرار, قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن “إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة”.

واكد الجعفري أن ما تضمنه مشروع القرار حول سوريا الذى قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل”مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا” يثبت “نفاقا وفجوة هائلة بين النهج والتطبيق فيما يتعلق باحترام الميثاق وسيادة الدول الأعضاء ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سوريا ويقوض فرص الحل السياسي وإجراءات المصالحة الوطنية”.

ويشار الى انه في عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.

وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية, ودعت مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الصراع في سوريا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.

الصين ترد على قرار الامم المتحدة حول محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بسوريا

رفضت الصين مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا, لأنها تعتقد أن على المجتمع الدولي العمل من أجل حل القضية السورية، وعدم “تسييسها أو تعقيدها”.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، قولها، “لقد أعلنت الأمم المتحدة عن استئناف محادثات جنيف في شباط ، ونظرا للظروف الراهنة، نحن نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل وفق انسجام تام، لخلق الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية بشأن القضية السورية، وألا يستمر في مزيد من التسييس وتعقيد القضية”.

وجاء ذلك ردا على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا”, الأمر الذي لاقى استنكارا لدى الحكومة السورية.

واكدت الصين, على لسان المتحدثة, ثبات موقفها المتمثل بان “اتفاقا سياسيا هو الطريق الصحيح الوحيد لحل الأزمة السورية.

ودعت تشونينغ جميع الأطراف الى ” الالتزام بالقانون الدولي واحترام الجهود الدولية وحدة الأراضي والاستقلال القانوني لسوريا، والمساهمة في التوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة الوطنية”.

وكانت الخارجية الصينية اعتبرت, يوم الاربعاء، أن تطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، يشكلان “جزءين هامين” من حل الأزمة في سوريا.

و سبق واستخدمت روسيا والصين مطلع الشهر الجاري حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي, بشان وقف اطلاق النار في مدينة حلب .

ودعت الصين مرات عدة إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها سوريا منذ منتصف آذار عام 2011. كما استضافت, في أوقات سابقة, شخصيات من الحكومة والمعارضة السورية, وأرسلت مبعوثين الى دمشق, في مسعى منها لتعزيز التسوية السياسية.

شام تايمز

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