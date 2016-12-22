تفاصيل زيارة روبرتو كارلوس إلى لبنان

تعد زيارة نجم منتخب البرازيل سابقاً وسفير نادي ريال مدريد الإسباني حالياً روبرتو كارلوس إلى لبنان تاريخية، وذلك بعد دعوة من شركة «أرابيكا سبورت» التي كرّمته في حفلٍ خاص سبق افتتاح معسكر تدريبي للأطفال يحمل اسمه، ويمتد حتى 30 الشهر الحالي.

واستهل كارلوس الزيارة بسلسلة نشاطات فور وصوله إلى بيروت، حيث توجّه مباشرة إلى القصر الجمهوري في بعبدا للقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي كان في استقباله بحضور رئيس شركة “أرابيكا سبورت” عدنان ياسين.

وأكد كارلوس في حديثه مع الرئيس أنه شعر بالسرور عند علمه بامكانية لقائه، وخصوصاً أنه يحمل أفكاراً طيّبة عن اللبنانيين بحكم وجود الملايين منهم في البرازيل.

الرئيس عون ردّ مرحّباً بكارلوس مؤكدا أن قسماً كبيراً من اللبنانيين يتابع المنتخب البرازيلي ويشجعه، وهو شخصياً يفعل بهذا الأمر خلال المناسبات الكروية الكبرى، ومشيرا “الرياضة هي في صلب اهتماماتنا ونحن ننظر إلى مشاريع كثيرة من شأنها أن تنقلنا إلى مرحلةٍ أفضل”.

وبعدما قدّم روبرتو كارلوس القميص البرازيلي موقّعاً منه، والذي يحمل اسم عون والرقم 1، إضافةً الى كرةٍ موقّعة ايضاً وتحمل شعار ريال مدريد، اتجه إلى الغداء على شرف الاعلاميين والذي كرّم خلاله.

وقال كارلوس في كلمته: “قبل اشهر وجّهت لي الدعوة لزيارة لبنان، وكنت اجهل ما ينتظرني هنا، لكن بعدما لمست هذا الشغف بالكرة عند اللبنانيين، لم افوّت الفرصة لأعود رغم السفر الطويل من اليابان إلى لبنان”.

وأضاف: “أحمل معي اليوم رسالة إلى الصغار الذين سينشطون في المعسكر التدريبي، طالباً منهم إعطاء كرة القدم أهمية ضمن الأطر الصحيحة لكي يصبحوا لاعبين أفضل ويرفعوا شأن منتخبهم الوطني”.

بعدها انتقل كارلوس الى قاعة صائب سلام في المنارة حيث التقى فيها وفي ملعب كرة القدم الملاصق لها الأطفال الذي سينخرطون في المعسكر الذي يحمل اسمه، فافتتحه موجّهاً اليهم رسالته وطالباً منهم المثابرة مع المدربين اللبنانيين والإسبان الذين يشرفون عليهم.

واختتم النجم البرازيلي جولته اللبنانية بزيارة إلى معرض الميلاد في طرابلس، حيث احتشد الآلاف لاستقباله وعلى رأسهم عقيلة الوزير محمد الصفدي السيدة فيوليت الصفدي، فقام باستعراض مهاراته بالكرة والتقط الصور التذكارية مع فريق المتحد طرابلس للناشئين في كرة السلة وبعض محبيه، ليثير حماسة الجميع، ومؤكداً عودته من جديد لزيارة عاصمة الشمال.

كووورة

شام تايمز

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