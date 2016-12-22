انقطاع غير مسبوق للكهرباء في أحياء بدمشق .. والوزارة تبرر

شهدت عدة أحياء في دمشق ازدياد حاد في ساعات انقطاع التيار الكهربائي, حيث ارجعت وزارة الكهرباء السبب الى “عطل فني طارئ”.

وبينت وزارة الكهرباء, بحسب وكالة (سانا) ان “ورشات الصيانة تعمل على إصلاح عطل فني طارئ على خط توتر متوسط 66 كيلو فولت في الشبكة التي تغذي أحياء القصور والعدوي والقصاع والسادات والعباسيين”.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تأمين تغذية جزئية للمناطق المذكورة عبر محطات قريبة,إلى أن تستكمل ورشات الصيانة عملية الإصلاح خلال ساعات قليلة.

وشهدت مناطق القصور والعدوي والقصاع والسادات والعباسيين خلال اليومين الماضيين، انقطاعا حادا في ساعات التقنين وصل لـ10 ساعات متواصلة, لتاتي ساعة ثم يعاود التيار انقطاعه .

وقرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، زيادة كميات الفيول المستوردة من الخارج بهدف سد النقص المؤدي لزيادة ساعات التقنين الكهربائي، وناقش المجلس واقع عمل الإذاعات الخاصة والعامة وإمكانية إحداث إذاعات خاصة في المنطقة الشرقية.

وشهدت عدة محافظات سورية ازدياد حاد في ساعات التقنين خلال الايام الماضية، الأمر الذي بررته وزارة الكهرباء بـ”انخفاض كميات الغاز الوارد الى محطات التوليد وذلك نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له حقول الغاز شرقي محافظة حمص على أيدي تنظيم “داعش”.

شام تايمز

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