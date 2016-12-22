تركيا تبدأ ببناء مخيم لمهجري حلب الشرقية في محافظة إدلب شمال سوريا

كشف وزير الغابات وشؤون المياه التركي “ويسل آر أوغلو” أن بلاده بدأت بناء مخيم للمهجرين من أحياء حلب الشرقية، في محافظة إدلب شمال سوريا.

وأوضح “آر أوغلو” أن المديرية العامة لشؤون المياه، أرسلت 40 آلية من معدات البناء و80 عاملًا، بناءَ على طلب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وفق وكالة الأناضول.

وأكد الوزير أن العمال بدأوا في عمليات بناء ثلاثة مخيمات، في المناطق الآمنة بإدلب، ومن المقرر أن تستوعب هذه المخيمات، 80 ألف شخص نازح من مختلف مناطق النزاع في سوريا.

وأعرب آر أوغلو عن أمل تركيا في حل “الأزمة” السورية”، وإنهاء معاناة المدنيين فيها، في الوقت الذي تشهد فيه بلاده، مباحثات مع إيران وروسيا حول الملف السوري. إذ اجتمع، الثلاثاء 20 كانون الأول، وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وإيران، لإعلان وثيقة “محادثات سلام”، تضمن وقف إطلاق النار في سوريا، عن طريق الاتفاق بين نظام الأسد والمعارضة.

وتعمل تركيا على إنشاء 3 مخيمات للنازحين في المناطق الآمنة بمحافظة إدلب شمالي سوريا، لاستقبال نازحين من حلب.

ومن المنتظر أن تستوعب تلك المخيمات 80 ألف شخص، عقب إتمام إنشائها.

وبدأت السلطات التركيا، الأحد الفائت، ببناء مخيم في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد، للحالات الاستثنائية من المهجرين من أحياء حلب المحاصرة، حسب مانقلت وكالة “الأناضول”.

شام تايمز

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