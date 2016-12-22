ألمانيا : تفاصيل جديدة عن المشتبه به بحادثة الشاحنة ببرلين و 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه .. ألمانيا : التونسي المشتبه به كان معتقلاً سابقاً في رافنسبورغ

أصدرت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية مساء الأربعاء مذكرة جلب، ورصدت مكافأة لاعتقال انيس العامري، باعتباره المشتبه به في الاعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، وقالت إنه تونسي عمره 24 عاما.

كما قدمت الشرطة أوصاف المشتبه به، وأضافت في بيان أنه “قد يكون خطرا جدا ومسلحا”. ورصدت مكافأة بقيمة 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.

من جهتها، باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس الأربعاء استجواب عائلة أنيس العامري، حسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية الأربعاء إن رجلا تونسيا يشتبه في ضلوعه في هجوم الشاحنة ببرلين كان على اتصال مع متشددين إسلاميين في الولاية، وكان معروفا لدى وكالات الأمن الألمانية.

وقال الوزير رالف ياجر خلال مؤتمر صحفي، “تبادلت وكالات الأمن ما توصلت إليه من معلومات عن هذا الشخص مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2016.”

وذكر أن المشتبه به تقدم بطلب لجوء في ألمانيا ورفض طلبه في يوليو/ تموز. وفشلت محاولات ترحيل الرجل إلى تونس بسبب عدم وجود أوراق هوية معه، فيما شككت السلطات التونسية فيما إذا كان الرجل من مواطنيها.

وأضاف الوزير أن الرجل كان قد انتقل من الولاية إلى برلين في فبراير شباط 2016 وحاول أن يستقر في العاصمة الألمانية، مضيفا أن الرجل التونسي الذي تلاحقه السلطات استخدم أسماء مختلفة.

ألمانيا : التونسي المشتبه به في حادثة الشاحنة كان معتقلاً سابقاً في رافنسبورغ

قال رئيس محكمة رافنسبورغ الابتدائية، ماتياس غريفه، يوم الأربعاء إن المشتبه به الجديد في اعتداء برلين كان على الأرجح مسجونا سابقا بمدينة رافنسبورغ بولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا.

وأضاف المسؤول الألماني إنه تم إلقاء القبض على شخص تونسي اسمه أنيس ايه يوم 30 تموز/يوليو خلال حملة روتينية للشرطة في مدينة فريدريشسهافن لأنه كان مطلوبا للترحيل خارج ألمانيا.

غير أن غريفه أكد أنه لا يعرف على سبيل اليقين ما إذا كان هذا الشاب هو فعلا التونسي الذي تبحث عنه السلطات.

من جانبه، قال رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، إن تحقيقات بتهمة الإعداد لجريمة تمثل خطرا على الدولة الألمانية أجريت بالفعل في وقت سابق ضد المشتبه به الجديد في تنفيذ هجوم الدهس الذي وقع في أحد أسواق أعياد الميلاد أمس الأول الاثنين.

وأوضح الوزير اليوم الأربعاء في دوسلدورف أن إدارة البحث الجنائي بالولاية شرعت في تحقيق ضد شاب يسمى اختصارا أنيس ايه وإن التحقيقات التي تمت ضد أنيس أجريت في برلين التي كان يعيش فيها المتهم بشكل أساسي منذ شباط/ فبراير عام 2016 ولم يعش بولاية شمال الراين فيستفاليا، حسب المعلومات المتوفرة حاليا إلا فترة قصيرة.

وأشار الوزير المحلي إلى أن السلطات الأمنية تبادلت معلوماتها بشأن المشتبه به عبر المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وأن ذلك حدث آخر مرة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وحسب هذه المعلومات فإن المشتبه به رُفض كطالب لجوء في حزيران/يونيو 2016 “ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة” حسبما أكد الوزير يغر مضيفا أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية.

وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيل الشاب التونسي لم تصل سوى بعد يومين بعد الهجوم الإرهابي في برلين. أضاف الوزير أن أنيس وصل ألمانيا عبر مدينة فرايبورغ في تموز/يوليو 2015 “ثم انتقل إلى ولاية بادن فورتمبرغ و برلين وولاية شمال الراين فيستفاليا”.

(DPA) -(AFP- REUTERS)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes