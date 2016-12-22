فئران عملاقة تلتهم طفلة حية !

شهدت جنوب إفريقيا حادثاً مأساوياً، حيث التهمت فئران عملاقة طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، بعد أن تركتها أمها وحيدة طوال الليل لحضور حفل.

وألقت السلطات القبض على الأم البالغة من العر 26 عاما بتهمة الإهمال. وأكدت الشرطة أن الفئران العملاقة هي المتهم الرئيسي في الواقعة.

وصدمت الأم عندما عادت إلى البيت الساعة السادسة والنصف صباحاً لتجد بقايا الطفلة غارقة في الدماء بعد أن التهمتها الفئران الضخمة وهي حية.

ووقع الحادث المؤسف في جوهانسبرغ خلال نهاية الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.

وسمع أحد الجيران الطفلة الصغيرة وهي تصرخ، واقتحم الكوخ الذي تسكن به الأسرة ليجد المشهد المرعب أمام عينيه.

وقال إن الموقف كان مؤلما للغاية، بعد أن التهمت الفئران لسان وعيون وأصابع الطفلة. وتركت آثار أسنانها على بقايا جسدها.

وهاجم الجيران الأم التي كذبت في البداية وادعت أن طفلتها توفيت بسبب حريق، وأكدوا أنها لا تستحق لقب أم.

وشهدت جنوب إفريقيا حادثا مماثلا قضت خلاله فئران ضخمة على طفلة وتحديدا عام 2011.

شام تايمز

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