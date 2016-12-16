من عائلة توتنجي .. مقتل طالب جامعي طعناً بالسكين بأحد مطاعم ” ماكدونالدز ” في كندا

قتل طالب جامعي كندي طعناً بالسكين، في أحد مطاعم ماكدونالدز في مدينة أوتاوا الكندية، يوم الأحد الماضي.

ووفق المعلومات التي أوردها موقع هيئة الإذاعة الكندية فإن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، يدرس الهندسة البيئية في جامعة كارلتون.

وقالت إن اسمه عبد الله توتنجي، دون أن تذكر أصوله، علماً أن لقب / كنية “توتنجي” معروفة في سوريا والعراق ولبنان وتركيا.

وقالت الشرطة إن جريمة القتل هذه هي الجريمة الثانية والعشرون على التوالي خلال عام 2016، وهذا الرقم يعادل ثلاثة أضعاف رقم العام الماضي.

ووجد المسعفون عبد الله فاقداً للوعي بعد تعرضه لطعنات عدة، وحالوا انعاشه ثم نقلوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

شام تايمز

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