الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار كندي يدعو لوقف اطلاق النار بسوريا ..الجعفري: نرفض مشروع القرار الكندي ونطالب بالحصول على رأي المستشار القانوني للجمعية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة, مساء الجمعة, بالأغلبية لصالح مشروع قرار كندي يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية هناك، ووضع حد لحصار المدن، بما فيها حلب.

وصوتت 122 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 13 دولة أخرى ضده، وامتنعت 36 دولة عن التصويت.

جاء ذلك عقب تأكيد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سوريا ترفض مشروع القرار الكندي المقدم إلى الجمعية العامة وتطالب رئاسة الجمعية بالحصول على رأي المستشار القانوني للجمعية.

وقدمت كندا مشروع قرار الى الجمعية العامة, بدعم 70 دولة عضو بالجمعية, يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، كما يشير المشروع إلى مسؤولية الحكومة السورية عن تفاقم أنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا.

الجعفري: الحكومة السورية ترفض مشروع القرار الكندي وتطالب رئاسة الجمعية بالحصول على رأي المستشار القانوني للجمعية

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, يوم الجمعة, أن سوريا ترفض مشروع القرار الكندي المقدم إلى الجمعية العامة وتطالب رئاسة الجمعية بالحصول على رأي المستشار القانوني للجمعية.

وقال الجعفري, خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في حلب, إن “ممارسات وفد كندا ومن انضم إليها أثبتت الفجوة الهائلة بين النظرية والتطبيق فيما يخص سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وتابع الجعفري إن “وفد كندا وشركاؤه انتهكوا المادة 12 من الميثاق والتي تنص على عدم جواز مناقشة أي ملف في حال عدم طلب مجلس الأمن ذلك”,

لافتا إلى أن “وفد كندا الذي يدعي الحرص على الشعب السوري صوت ضد مشروع قرار يدين الاحتلال الاسرائيلي للجولان وبناء المستوطنات”.

وأضاف الجعفري إن “حكومة الوفد الكندي شاركت ومنذ اليوم الأول في ما يسمى “التحالف الدولي” ضد “داعش” رغم أنه خارج عن الشرعية وينتهك السيادة السورية ويدمر البنى التحتية”،

مضيفاً ان “ممارسات تحالف واشنطن أثبتت أنه تحالف ضد الشعب السوري وليس ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

وأكد الجعفري أن “التصويت على مشروع القرار الكندي يعني استمرار المتاجرة بمعاناة الشعب السوري وتقديم الدعم للإرهابيين”.

وصاغت كندا مشروع القرار بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة.

تجدر الإشارة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.

شام تايمز

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