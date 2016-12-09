من أين تأتي البواسير.. وكيف تعالجونها ؟!

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن البواسير ليست خطيرة ولكنها مزعجة للغاية، كما أنها قد تتفاقم إذا لم يتم علاجها.

وأوضحت أن البواسير لها أسباب عدة منها العامل الوراثي والتقدم في العمر والإمساك المزمن ورفع الأغراض الثقيلة والضغط بشدة أثناء التبرز.

وتتمثل أعراض البواسير في الشعور بآلام أثناء التبرز ووجود دم في البراز بالإضافة إلى التورمات والحكة. ويمكن الوقاية من البواسير من خلال الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الفواكه والخضراوات الورقية ومنتجات الحبوب الكاملة والإكثار من شرب الماء.

علاجات طبيعية

يمكن التخفيف من حدة المتاعب من خلال تناول الفواكه الغنية بفيتامين C والخضراوات والشوفان والأرز البني والعدس والفاصولياء وشاي الأعشاب والحليب المحتوي على نصف الدسم.

ويمكن أيضاً تخفيف حدة المتاعب بواسطة كريم مزيل للتورم وحمامات الماء الفاتر المحتوية على البابونج، والتي يتم إجراؤها جلوساً بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يومياً. وإذا لم تتلاشى المتاعب بعد يومين إلى ثلاثة أيام رغم العلاج، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.

شام تايمز

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