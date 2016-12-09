جزيرة يابانية “لا يموت سكانها”.. ما هو لغزٌ بقائهم أحياء؟

على مدى التاريخ، كانت رغبة الإنسان في قهر الموت والمحافظة على الشباب الأبدي، هي الدافع إلى السعي وراء حلول لا تصدّق، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الأعمار يمكن أن تطول بالفعل بمساعدة بعض العوامل، كتحديد السعرات الحرارية المتناولة.

القاعدة السائدة في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان أن تجد أناسا تجاوزت أعمارهم المئة عام، هذا ليس كل شيء في هذه الجزيرة التي “ينسى سكانها الموت”، بل تقل إصابة سكانها بالأمراض أيضاً، بحسب صحيفة القدس.

ويطلق اليابانيون على سكان جزيرة أوكيناوا “الأشخاص الذين لا يموتون” فما هي أسرار هذه الجزيرة اليابانية؟

وحسب الباحث الأميركي المختص في أبحاث الشيخوخة كريغ ويلكوكس، الذي قضى سنوات في محاولة فك أسرار طول أعمار سكان هذه الجزيرة، فإنهم يتناولون في المعدل ثلاث وجبات من السمك أسبوعيا ويكثرون من الحبوب الكاملة (كالصويا، الشعير والذرة) والخضروات وكثيرا من جبن التوفو الياباني، ويتناولون أعشاب البحر أكثر من أي شخص في العالم.

شام تايمز

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