دخله 15 مليون دولار ويتابعه 50 مليون .. لماذا قرر أبرز نجوم يوتيوب إغلاق قناته؟

قرر فيلكس كيللبيرغ، أحد نجوم موقع يوتيوب، إغلاق قناته “بيو داي باي”، بعدما بلغ عدد مشتركيها 50 مليون مستخدم.

وأعلن كيللبيرغ ، السويدي الجنسية، المعروف على يوتيوب بنفس اسم قناته “بيو داي باي”، الخميس رسمياً عن نيته إغلاق القناة اعتراضا منه على ما وصفه بتعنت إدارة يوتيوب معه.

وكشف فيلكس عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن عملية الحذف ستتم في تمام الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، مصحوبة بفيديو لألعاب نارية احتفالا منه بوصول عدد مشتركي القناة إلى 50 مليون.

يشار إلى أن “بيو داي باي”، قد أعلن قبل أسبوع تقريباً عن خطة الحذف قائلا “من الواضح جدا أن يوتيوب يحاول قتل قناتي، فبالنظر إلى الأرقام جميعها سلبية”.

يذكر أن قناة “بيو داي باي” تعتبر من بين القنوات الأسرع نمواً في تاريخ يوتيوب، كما أن فيلكس اعتلى صدارة قائمة فوربس لنجوم يوتيوب الأعلى دخلاً، إذ حقق دخلاً يقدر بـ15 مليون دولار.

شام تايمز

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