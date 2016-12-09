موسكو تكلف قوات شيشانية بحماية قاعدة “حميميم” الروسية

كشفت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، بأن موسكو قررت إرسال “القوات الخاصة الشيشانية” إلى سوريا، وذلك بهدف حماية قاعدة “حميميم” الجوية بمحافظة اللاذقية.

وأضحت الصحيفة أن وزارة الحرب الروسية قررت إرسال كتيبتَي “فوستوك” (الشرق) و”زاباد” (الغرب) المرابطتين بجمهورية الشيشان في شمال القوقاز الروسي، إلى سوريا لتأمين قاعدة “حميميم”.

وعُرفت هاتان الكتيبتان باسم “القوات الخاصة الشيشانية”، نظراً لتشكيلها بشكل أساسي من عسكريين لهم أصول شيشانية منذ تأسيسهما عام 2003، حيث شاركتا في الحرب ضد جورجيا عام 2008، وتولوا مهمة حماية قوات الهندسة الروسية في لبنان عام 2006.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء المقاتلين “اكتسبوا خبرات قتالية، ولا سيما فيما يخص القيام بعمليات خاصة في المناطق الجبلية، على غرار المنطقة التي توجد فيها قاعدة حميميم، وفي المناطق المأهولة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الحرب الروسية، أن المقاتلين سيتم تزويدهم بالقبعات الحمراء والعلامات الخاصة بالشرطة العسكرية.

من جانبه لم يؤكد أو يدحض رئيس جمهورية الشيشان الروسية “رمضان قديروف” خبر إرسال قوة شيشانية لحماية قاعدة حميميم الروسية في سوريا، لكنه أبدى “سعادته” لصدور أوامر للقطع والوحدات التابعة لوزارة الحرب الروسية المتمركزة في الشيشان بالذهاب إلى سوريا لحماية قاعدة حميميم.

وقال “قديروف” وفق وسائل إعلام روسية إنه سيكون فخوراً في حال ذهابه شخصياً إلى سوريا لقتال من وصفهم “الإرهابيين”، مضيفاً “إنه إذا لم يقض على عصابات الإرهابيين فستظهر حيث لا ينتظرها أحد ولذلك يجب القضاء على الإرهابيين بعيدا عن الأراضي الروسية.. ونحن على استعداد لتنفيذ ذلك في أي لحظة”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن عضو “الدوما” الروسي ليونيد كالاشنيكوف أن إرسال قوات خاصة من الشيشان الروسية إلى سوريا يستند إلى جملة من المسوغات أولها قدرات هذه القوات القتالية وتحملها المناخ السوري.

وفي حديث أدلى به لموقع “لينتا.رو” الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، أضاف كالاشنيكوف أن بين أسباب إرسال هذه القوات كذلك انسجام عناصرها في طبيعة التفكير والتقاليد مع السوريين، فضلا الدور الذي ستلعبه هذه القوات في اقتفاء أثر المقاتلين إلى جانب الزمر الإرهابية في سوريا المتحدرين من الشيشان، والذين “يصفهم أهل الشيشان بالشياطين”.

وقالت قناة روسيا اليوم إن كتيبتي “الغرب” و”الشرق” المرابطتين في أراضي الشيشان جنوب روسيا والمزمع إرسالهما إلى سوريا، لهما باع طويل في القتال وخاضتا عملية “إرغام جورجيا على السلام” سنة 2008.

كما أوكلت القيادة العسكرية الروسية لهما كذلك حماية قوات الهندسية الروسية التي مدت الجسور الثابتة والمتحركة في لبنان عقب حرب تموز/يوليو 2006، فضلا عن العمليات الخاصة التي نفذتها لمكافحة المتوارين في مناطق الشيشان الجبلية والتي تحاكي إلى حد كبير المناطق المحيطة بقاعدة “حميميم” الجوية الروسية شمال غرب سوريا.

وشرعت الأجهزة المعنية الروسية في تشكيل كتيبتي “الشرق” و”الغرب” منذ سنة 2003، حيث كانتا تضمان في معظم قوامهما الجنود والضباط شيشانيي القومية، حتى تطورتا في مراحل لاحقة وألحقتا بـ”القوات الخاصة الشيشانية” التي تضم العسكريين من جميع أبناء روسيا على مختلف قومياتهم.

(RT)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes