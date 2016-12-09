محام بريطاني مثّل مئات المدنيين العراقيين من ضحايا التعذيب على يد قوات بلاده يواجه الإيقاف عن ممارسة المهنة بعد اعترافه بدفع مال لوسيط مقابل تأمين زبائن منهم

لندن ـ “شام تايمز”: يواجه محام بريطاني يعمل في مجال حقوق الإنسان الإيقاف عن ممارسة المهنة، بعد اعترافه بدفع مال لوسيط لتأمين زبائن له من المدنيين العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب على يد قوات بلاده بعد غزو العراق عام 2003.

وأقرّ فيل شاينر أمام محكمة تأديبية في لندن بأنه تعامل بتهور بشأن مزاعم قيام القوات البريطانية بقتل وتعذيب مدنيين عراقيين، ويواجه الآن الإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة بعد أن كان حرّك مئات الدعاوى القضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية للمطالبة بتعويضات لموكليه من المدنيين العراقيين.

واستمعت المحكمة إلى أن شاينر اعترف في رسالة بـ 8 اتهامات من جرائم ممارسة المهنة دون نزاهة، بما في ذلك تهمة التصرف بشكل غير لائق في مؤتمر صحفي عقده عام 2008 وادعى فيه أن الجيش البريطاني قتل مدنيين عراقيين بصورة غير قانونية وقام بتعذيب آخرين في جنوب العراق في أيار/مايو 2004.

كما أقرّ محامي حقوق الإنسان البريطاني في الرسالة أيضاً بـ 9 اتهامات، بما في ذلك العمل بدون نزاهة ودفع آلاف الجنيهات الاسترلينية لوسيط لتأمين زبائن له من المدنيين العراقيين، غير أنه أنكر خيانة الأمانة في عمله.

ودفعت وزارة الدفاع البريطانية حتى الآن تعويضات تجاوز حجمها 20 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 25 مليون دولار، لأكثر من 300 مدني عراقي حرّكوا دعوات ضدها عن طريق شركة شاينر (محامو المصلحة العامة) وشركات محاماة بريطانية أخرى.

وكانت شركة (محامو المصلحة العامة) اعلنت في آب/أغسطس الماضي وقف خدماتها واغلاق مكاتبها في مدينة بيرمنغهام، اثرار قرار وزارة العدل في بلادها منعها من استخدام المعونة القانونية لتغطية تكاليف الدعاوى القضائية التي ترفعها ضد وزارة الدفاع البريطانية للمطالبة بتعويضات مالية للمدنيين العراقيين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على يد الجنود البريطانيين.

شام تايمز

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