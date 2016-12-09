سانا : ضحايا بقذائف على حيي الأعظمية وسيف الدولة بحلب

ذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن “التنظيمات الارهابية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية حيي الأعظمية وسيف الدولة ما تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة 16 شخصا بجروح”.

وأفاد المصدر “بوقوع أضرار كبيرة في العديد من المنازل والبنى التحتية والسيارات داخل الحيين السكنيين نتيجة الاعتداءات الإرهابية”.

واستشهد 12 شخصا وأصيب 64 شخصا أغلبيتهم من الأطفال والنساء بجروح أمس الأول جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء ميسلون والمشارقة والمارتيني والأعظمية والاذاعة في مدينة حلب.

شام تايمز

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