ليبرمان : اسرائيل قصفت مواقع في سوريا لمنع تهريب أسلحة متطورة الى ” حزب الله “

في اعتراف اسرائيلي نادر ، قال وزير الامن الاسرائيلي أفيغدور #ليبرمان إن اسرائيل قصفت مواقع في #سوريا لمنع تهريب أسلحة متطورة الى “حزب الله” ، وذلك بعد ساعات على اعلان مصادر سورية إن غارة اسرائيلية جديدة استهدفت مطار المزة في #دمشق.

ونقلت عنه صحيفة “جيروزاليم بوست” أن اسرائيل التي لا تؤكد ولا تنفي عادة شنها غارات على مواقع في #سوريا “تعمل أولا للحفاظ على أمن مواطنينا والدفاع عن سيادتنا ومحاولة منع تهريب متطور إلى حزب الله من #سوريا”.

وإذ لفت الى أن لا نية لاسرائيل في التدخل في الحرب الأهلية في سوريا، أكد بعد لقائه ديبلوماسيين أوروبيين في القدس أنه “أياً كان النظام في سوريا في المستقبل، فان #ايران والاسد لا يمكن أن يكونا جزءا من العملية”. وأبلغ الى الديبلوماسيين أنه “في عالم اليوم يستحيل الاعتماد على المجتمع الدولي وعلى كل دولة أن تعتمد على نفسها”.

وكانت صواريخ ارض – ارض اسرائيلية استهدفت فجر امس محيط مطار #المزة العسكري غرب دمشق، وفق ما افادت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.

شام تايمز

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