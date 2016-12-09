تشافي يكشف خليفته في برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، اللاعب السابق في صفوف نادي برشلونة الإسباني، والحالي لنادي السد القطري، عن وريثه المثالي في النادي الكتالوني، خلال السنوات القادمة.

وقالت صحيفة “سبورت”، أن تشافي يرى أن الشاب دينيس سواريز، سيكون هو الوريث الطبيعي له في برشلونة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت أن تشافي وسواريز يحافظان على اتصالات متكررة بينهما في الأسابيع الأخيرة، حيث أن الأول قدم بعض النصائح المهمة للثاني، ليحجز مكانًا في التشكيلة الأساسية لبرشلونة.

وحسبما أوردت الصحيفة، فإن تشافي في الاتصال الأخير مع سواريز قام بتهنئته على قتاله في كل دقيقة يخوضها مع برشلونة، لإثبات أنه يستحق اللعب في مكان أساسي في تشكيلة المدرب لويس إنريكي.

كما اعترف سواريز أن تشافي لعب دورًا مهمًا في قرارته الأخيرة، وأبرزها الانتقال إلى فياريال، قبل أن يعود إلى برشلونة مرة أخرى في الصيف الماضي.

وقال سواريز “لقد نصحني بالذهاب إلى إشبيلية ومن ثم إلى فياريال، لقد قال لي إنه سعيد لعودتي مرة أخرى إلى برشلونة”.

وأكد سواريز “تشافي أحب حصولي على رقمه السابق في برشلونة، حيث كان يرتدي الرقم 6 وهو نفس الرقم الذي أرتديه اليوم”.

وقال تشافي “دينيس يعتمد على نفسه بشكل كبير، كل ما عليه الآن هو المحافظة على الأداء الذي يقدمه ومواصلة اللعب لـ 10 مباريات متتالية على الأقل ليظهر ما يملك في جعبته من كرة القدم”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes