زيدان: نسعى لكتابة التاريخ.. والنقاط الست لا تعني شيئًا

قلَّل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، من أهمية فارق النقاط الست، مع منافس الملكي، وغريمه التقليدي، برشلونة.

ويحتل ريال مدريد، صدارة الدوري الإسباني بـ34 نقطة، بعد مرور 14 جولة على البطولة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية، اليوم الخميس: “نحن سعداء بالنتائج التي نحققها، لكن 6 نقاط كفارق لا تعني شيئًا. لا تعني أننا فزنا بالدوري. ما زال هناك الكثير من المباريات”.

وأضاف: “سنحاول أن نكون أول فريق يفوز بدوري الأبطال مرتين متتاليتين. دوري الأبطال، هدف مهم بالنسبة لنا. سنرى الإثنين المقبل، أين ستنتجه القرعة. هناك العديد من الطرق للوصول للمباراة النهائية”.

وتأهل ريال مدريد “حامل اللقب” إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، كوصيف عن المجموعة السادسة، خلف بوروسيا دورتموند الألماني.

وعن كأس العالم للأندية، قال: “وجودنا باليابان يذكرنا بأشياء جميلة. لقد فزنا هناك، والشعب الياباني مغرم جدًا بريال مدريد. نريد كتابة التاريخ، والفوز بمونديال الأندية مرة أخرى”.

وختم: “لكن علينا التركيز، على مباراتنا، يوم السبت المقبل بالليجا، أمام ديبورتيفو لاكورونيا”.

كووورة

شام تايمز

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