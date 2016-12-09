إنسان آلي في نيوزيلندا يرفض تجديد جواز سفر طالب من أصل آسيوي بسبب عينيه !

أوقف برنامج التعرف الآلي على الوجه إجراءات تجديد جواز سفر رجل نيوزيلندي من أصل آسيوي بعد أن صنف صورته الشخصية “غير صالحة” لأنه مغمض العينين رغم أنهما في الواقع مفتوحتان.

وحاول ريتشارد لي تجديد جواز سفره بأن أدخل صورة لجهاز فحص الجوازات عبر الإنترنت تديره وزارة الشؤون الداخلية النيوزيلندية إلا أن النظام الآلي أبلغ طالب الهندسة (22 عاما) أن الصورة غير صالحة لأن عينيه مغمضتين رغم أنه يفتحهما تماما كما يظهر في صورة من الإخطار الذي نشر عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقال لي لوكالة رويترز “من جانبي لا أشعر بالإساءة.. طالما بدت عيني صغيرتان وتكنولوجيا التعرف على الوجه حديثة نسبيا وغير مكتملة.”

وأضاف “كان إنسان آلي لا مشكلة. تم تجديد جواز سفري في النهاية.”

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية إن أكثر من 20 بالمئة من الصور المقدمة عبر الإنترنت لجوازات السفر ترفض لأسباب مختلفة.

واكمل “الخطأ الأكثر شيوعا هو مسألة العيون المغلقة وكانت هذه الرسالة العامة التي أرسلت في هذه الحالة.”

وأضاف أن الإضاءة في صورة لي الأولى كانت غير واضحة لكن تم قبول صورة أخرى لاحقا.

( reuters )

شام تايمز

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