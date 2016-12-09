عائلة سورية تصل إلى ألمانيا بجوازات سفر هندية

ألقت الشرطة الألمانية، منتصف ليل السبت الماضي، القبض على عائلة سورية تحمل جوازات سفر هندية مزورة في قطار متوجه إلى مدينة فرايبورغ.

وفي التفاصيل الواردة في موقع “برسه بورتال” الألماني، فقد توجهت العائلة السورية المكونة من ثلاثة أشخاص (الزوج 28 عاماً، الزوجة 22 عاماً، الابن 8 أشهر) نحو مدينة زيوريخ في سويسرا، وقطعت تذكرة سفر بالقطار إلى مدينة هانوفر شمالي ألمانيا.

وأضاف الموقع، أن الشرطة عثرت على الجوازات السورية للعائلة، بعد التحقيق معها، واعترف الزوج أنه اشترى الجوازات الهندية من مهرب في اليونان مقابل 7000 يورو.

وقال الموقع إن الشرطة الألمانية أرسلت العائلة إلى مركز استقبال اللاجئين في مدينة كارلسرو

شام تايمز

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