كريستيانو رونالدو يكشف عن خططه بعد اعتزال كرة القدم

إختارت مجلة “فور فور تو” البريطانية الشهيرة النجم البرتغالي كريستيانو_رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني على رأس قائمتها السنوية لأفضل 100 لاعب في العالم لعام 2016.

وتصدرت صورة رونالدو غلاف المجلة البريطانية، بالإضافة أربعة لاعبين آخرين هم الجزائري رياض محرز والأوروغوياني لويس سواريز والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ والألماني جيروم بواتينغ.

وأكدت المجلة أن كريستيانو رونالدو يبدو مرشحا بقوة للظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016، بعدما قاد فريقه ريال مدريد الى لقب مسابقة دوري ابطال اوروبا ومنتخب بلاده الى لقب كأس أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

كما أشارت إلى أن النجم البرتغالي يبدو أيضا مرشحا بقوة للظفر بجائزة لاعب العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، رونالدو الذي وقع في بداية شهر نوفمبر عقدا جديدا مع ريال مدريد ينتهي في عام 2021، أكد في مقابلة مع المجلة البريطانية أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أنه سيخوض في مجال السينما بعد تعليق حذائه.

ونشرت المجلة مقتطفات من المقابلة التي أجرتها مع النجم البرتغالي حيث قال فيها: “الحياة ليست سوى كرة قدم فقط، بعد ذلك أود أن أذهب إلى السينما”.

شام تايمز

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