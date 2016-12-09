حتى لا ينظر إليها رجل آخر .. بريطاني يعض صديقته 21 مرة من وجهها !

هاجم رجل غاضب في #بريطانيا صديقته، وعضها 21 مرة من وجهها حتى لا ينظر إليها رجل آخر بسبب قرارها إنهاء العلاقة بينهما مما تسبب لها بجروح دائمة.

وقالت ميلودي مون البالغة من العمر 25 عاما أن صديقها جامي ميتشيل (27 سنة) هاجمها وكأنه يريد أكلها حية بعد أن ظل يعضها من وجهها رغم صراخها ومقاومتها له.

وذكرت شبكة إرم نيوز نقلاً عن صحيفة “صن” البريطانية أن الحادث وقع في منزل جامي في مدينة سومرست جنوب غرب بريطانيا وأن جامي هاجم ميلودي التي تعمل طاهية في مطعم محلي بعد أن أفصحت له عن نيتها تركه إثر تدهور علاقتهما.

ونقلت الصحيفة عن ميلودي قولها: “أصبح يغار كثيرا ويريد السيطرة علي وعندما قلت له أني سأتركه هاجمني بشراسة وبدأ يعضني من وجهي وكأنه يريد أكلي حية حتى لا ينظر إلي رجل آخر، ولحسن الحظ أن سيارة الإسعاف وصلت في الوقت المناسب والشرطة كذلك”.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة قبضت على جامي في حين تم نقل ميلودي إلى المستشفى حيث خضعت لعمليات جراحية في وجهها، مضيفة بأنها “تعاني الآن من جروح وندوب دائمة ومن حالة نفسية سيئة جدا”.

شام تايمز

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