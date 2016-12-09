مقتل سائح أمريكي بعد إصابته بصاعقة برق في أستراليا

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية في أستراليا إن رحالا أمريكيا قُتل في استراليا عندما أصابت صاعقة برق خيمته في الوقت الذي شهد فيه الساحل الشرقي لأستراليا عواصف رعدية شديدة.

ووفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، قالت الشرطة إن الرجل كان مخيما أسفل شجرة مع صديقته في مت ورننج في منطقة يرتادها السائحون بكثرة وإنه توفي على الفور وأصيبت صديقته.

وقال قائد الشرطة المحلية واين ستارلينج للصحفيين إن”الصاعقة أصابت الشجرة وانتقلت من الشجرة ويبدو أنها أصابت قدم الرجل في الخيمة.”

ولم تنشر الشرطة اسم الرجل ، وقالت صحيفة جولد كوست بولتين إنه مواطن أمريكي يبلغ من العمر 24 عاما.

شام تايمز

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