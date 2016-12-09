مديرة مدرسة سعودية تجبر الطالبات على الخروج دون عباءات !

صادرت مسؤولة في مدرسة سعودية بمحافظة صبيا، عباءات طالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، بالقوة مع نهاية الدوام الرسمي، وأجبرتهن على الخروج من دونها.

وأظهر مقطع فيديو، الوضع الذي بدت عليه طالبات مدرسة “محلة غوان”، مع إصرار المسؤولة على منعهن من ارتداء العباءات وقت الاستعداد لمغادرة مبنى المدرسة في نهاية الدوام، بحجة أن “ارتداءها غير مناسب”، لكونها من عباءات الكتف .

وأثار تأخر عودة البنات إلى منازلهن قلق عديد من أولياء الأمور، الذين اتصلوا بسائقي الحافلات المدرسية، ليتفاجأوا بأن سبب التأخر هو مصادرة المسؤولة لعباءات بناتهن ومنعهن من لبسها.

ووفقا لصحيفة عاجل ، أبدى أولياء الأمور، استياءهم من عدم تلقيهم أي بلاغ بالواقعة من قبل إدارة المدرسة، واتخاذ المسؤولة لهذا التصرف الذي يعاقب عليه القانون، مطالبين وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، بمحاسبتها، بعدما ورطت بناتهن في مأزق كبير.

وأضاف الشاكون، أن مصادرة العباءات أجبرت عديدًا من الطالبات على البقاء وقتًا إضافيًّا وطويلًا داخل المدرسة بعد نهاية الدوام، مشيرين إلى أن مجموعة منهم توجهوا إلى مبنى المدرسة وبيدهم عباءات أحضروها معهم لبناتهم كي يستترن بها.

وتولى آخرون نقل الواقعة إلى مدير تعليم صبيا، الدكتور عسيري الأحوس، عبر شكوى رسمية، وأخرى مماثلة لجهات مختصة، مؤكدين أنهم لن يتهاونوا في مطالبتهم باتخاذ العقوبات الرادعة بحق قائدة المدرسة ومن سار على نهجها، حتى لا تتكرر الواقعة مرة أخرى، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو غيرها.

شام تايمز

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