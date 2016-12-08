قصف على مضايا .. بعد ريف الرقة.. مقتل مدنيين بقصف للتحالف الدولي بريف حلب .. سانا : احباط هجوما لإرهابيين على نقاط عسكرية بريف حمص وتدمر تحصينات بدرعا

شهدت بلدة مضايا بريف دمشق على مدار 5 ايام تصعيد في عمليات القصف, اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى, فضلا عن خروج نقطة طبية في البلدة عن العمل, بسبب حملة القصف التي وصفتها مصادر معارضة “بالهيستيرية”

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن أكثر من 10 أشخاص جرحوا اليوم جراء تجدد القصف المدفعي لليوم الخامس على التوالي على مدينة مضايا.

وبحسب المصادر فإن طيران النظام استهدف البلدة بقذائف هاون عدة وأكثر من 30 صاروخ أرض – أرض ما أسفر عن جرح العديد من المدنيين إضافة الى الأضرار المادية في المنازل والطرقات.

وأوضحت المصادر أن الجرحى تتم معالجتهم في الأقبية بمعدات طبية بسيطة بسبب خروج النقطة الطبية الأخيرة في المدينة عن عملها يوم الإثنين الماضي جراء قصفها بالبراميل المتفجرة..

وكانت مضايا شهدت ليل الثلاثاء عمليات قصف اسفرت عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

واشارت المصادر الى ان الناشطين في البلدة تمكنوا خلال خمسة أيام من توثيق سقوط أكثر من 450 قذيفة هاون و مدفعية، و 8 براميل متفجرة ألحقت أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين وأخرجت النقطة الطبية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي تعرضت و تلف أغلب الأدوية و المعدات بداخلها.

ويشار الى أن بلدة مضايا دخلت في اتفاق هدنة (الزبداني – كفريا والفوعة), أواخر شهر أيلول من العام الماضي, حيث شملت الاتفاقية وقف إطلاق النار في كل من الزبداني ومضايا وبقين المحاصرة بريف دمشق، وهو ما يوجب بالمقابل وقف القصف على بلدتي كفريا والفوعة الخاضعتين لسيطرة النظام والمحاصرتين من قبل الفصائل المعارضة بريف إدلب.

بعد ريف الرقة.. مقتل مدنيين بقصف للتحالف الدولي بريف حلب

سقط عدد من القتلى في صفوف المدنيين جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على بلدة بزاعة بريف حلب.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان “طيران التحالف شن عمليات قصف على بلدة بزاعة بريف حلب, مااسفر عن مقتل 8 مدنيين, بينهم نساء واطفال”.

وجاء ذلك عقب ساعات على سقوط عدد من القتلى المدنيين جراء قصف نفذه طيران التحالف الدولي على قرية المشيرفة بريف الرقة الشمالي.

وكانت واشنطن اعلنت، الشهر الماضي، ان 54 مدنياً في سوريا والعراق قتلوا نتيجة ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وسبق للتحالف الدولي ضد “داعش” أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.

يشار الى ان قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ويضم اكثر من60 دولة، يشن غارات جوية على مواقع لتنظيم “داعش” في سوريا والعراق منذ 2014.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا :

وحدات من الجيش العربي السوري تحبط هجوما لإرهابيي “داعش” على نقاط عسكرية بريف حمص وتدمر تحصينات لـ “النصرة” بدرعا

سقط 20 قتيلا ومصابا بين صفوف إرهابيي “أحرار الشام” المرتبط بنظام آل سعود الوهابي خلال عمليات للجيش والقوات المسلحة في ريف حمص الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حمص أن وحدات من الجيش نفذت عمليات ورمايات دقيقة على تجمع لإرهابيي ما يسمى “أحرار الشام” في قرية الغنطو في ناحية تلبيسة بريف حمص الشمالي “أسفرت عن إيقاع 20 إرهابيا بين قتيل ومصاب وتدمير مدفع هاون وسيارتي دفع رباعي لهم”.

وبين المراسل أن من بين الإرهابيين القتلى طارق الأحدب ومحمد عبد الرحمن لولا وطاهر الأسمر وحسن الحسن وسيف الدين العمر.

وينتشر في منطقة الحولة وناحية تلبيسة إرهابيون من “جبهة النصرة” وما يسمى “جيش التوحيد” و”فيلق حمص” و”أهل السنة والجماعة” و”أجناد حمص” إضافة إلى “أحرار الشام” التي تتلقى الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.

وفي الريف الشرقي أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محيط كل من تدمر وحقلي شاعر وجزل النفطيين وزملة والكتيبة المهجورة وقرية الباردة إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر.

وبين المصدر أن وحدات الجيش “تصدت للإرهابيين المهاجمين وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين ودمرت لهم 4 آليات مفخخات و 4 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات”.

ويعمد تنظيم “داعش” الإرهابي إلى السطو على آبار وحقول النفط والغاز المنتشرة في البادية السورية وتهريب منتجاتها إلى الخارج لبيعها في الأسواق العالمية عبر سماسرة أتراك يرتبطون بنظام أردوغان في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 2199 القاضي بتجريم الاتجار بالنفط والغاز والآثار مع التنظيمات الإرهابية.

تدمير تحصينات لتنظيم “جبهة النصرة” وإيقاع قتلى بين صفوف إرهابييه في درعا البلد

في منطقة درعا البلد قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على عدد من ارهابيي تنظيم “جبهة النصرة” ودمرت تحصيناتهم في ضربات مركزة على تجمعاتهم .

وذكر المصدر العسكري أن وحدة من الجيش نفذت رمايات دقيقة على تجمعات الارهابيين على الأطراف الشمالية والغربية لمخيم النازحين قضت خلالها على عدد منهم في حين دمرت العديد من تحصيناتهم في حي “البجابجة ونقطة محصنة للرصد جنوب خزان الكرك بدرعا البلد”.

وقضت وحدة من الجيش أمس على عدد من الارهابيين ودمرت لهم وكرا كانوا يتحصنون فيه جنوب بناء مدار وآليتين ودشمتي رشاش في مخيم النازحين.

شام تايمز

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