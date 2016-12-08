لقاء دولي في باريس الاسبوع الجاري .. وحلب على أجندة البحث

يعقد لقاء دولي, يضم وزراء خارجية قطر والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة, في العاصمة الفرتسية باريس, الاسبوع الجاري, لبحث الوضع في مدينة حلب.

ونقلت وكالة انباء (الاناضول) عن متحدث وزارة الخارجية الأمريكي مارك تونر ان ” الاجتماع سيناقش محاولة ايجاد طرق للوصول إلى توقف مؤقت للقتال بحلب”.

واشار إلى أن “كيري موجود في باريس حتى الأحد المقبل، حيث سيقوم بالاجتماع مع نظرائه، القطري والألماني والفرنسي، لبحث الأزمة في حلب”.

وجاء ذلك عقب يوم على اصدار 6 دول غربية (اميركا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا ) بيانا مشتركاً تدعو من خلاله لفرض هدنة في حلب ووقف اطلاق النار وفرض عقوبات على النظام السوري وحلفائه , بالتزامن مع تقم سريع للقوات النظامية في شرق حلب, وانتزاعها عدة احياء فيها.

وأشار تونر الى ان ” كيري التقى الأربعاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف، بمدينة هامبورغ الألمانية”، لافتا إلى أن بلاده “لازالت ملتزمة بتقليل العنف” في سوريا والعودة لطاولة المفاوضات.

وكان لافروف قال امس, في مستهل لقائه مع نظيره الأمريكي جون كيري, في هامبورغ الألمانية, إنه يؤيد مبادرة واشنطن بإعلان هدنة في حلب والتي تقدمت بها في 2 كانون الأول.

واعلنت الخارجية الروسية, في وقت سابق اليوم, ان موسكو وواشنطن باتتا قريبتين من التوصل لتفاهم مشترك بشان تسوية الوضع بحلب, وذلك بعدما اعلن الكرملين ان اتفاق امريكي روسي محتمل يقضي بالسماح لمقاتلي المعارضة السورية بالخروج من مدينة حلب سالمين ما زال مطروحا .

وحذر تونر بأن سيطرة النظام وبدعم من روسيا على مدينة حلب “لن يعني أن العنف سينتهي”.

وتشهد مناطق شرق حلب الشرقية بشكل يومي, عمليات قصف, اسفرت عن سقوط ضحايا, وسط تقدم سريع للجيش النظامي خلال الاسبوعين, وانتزاعه عدة احياء فيها, وسط فرار الالاف من المدنيين من الاحياء في ظروف امنية وانسانية سيئة.

يشار إلى ان حلب باتت تتصدر المباحثات الدولية في الاونة الاخيرة, حيث عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الاثنين بشان حلب, الا انه فشل في تبني قرار يدعو لوقف اطلاق النار في المدينة, بسبب استخدام روسيا والصين حق النقص ” الفيتو”.

شام تايمز

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