اجتماع رباعي حول حلب بباريس وموسكو تتحدث عن اتفاق وشيك مع واشنطن

كشفت واشنطن عن لقاء رباعي يجمع وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة وقطر وألمانيا، وذلك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، لبحث سبل وقف القتال في مدينة حلب، في حين روجت روسيا عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن حلب.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “مارك تونر” قوله إن “الاجتماع سيناقش محاولة إيجاد طرق، للوصول إلى توقّف مؤقت للقتال في حلب”، مشيراً إلى أن وزير الخارجية (جون كيري) موجود في باريس حتى الأحد المقبل، حيث سيجتمع مع نظرائه القطري والألماني والفرنسي، لبحث الوضع في حلب.

يأتي اللقاء الرباعي المرتقب في باريس، في وقتٍ دعت فيه ست عواصم غربية، هي واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما وأوتاوا، أمس الأربعاء، إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في حلب بسبب ما وصفتها بـ”الكارثة الإنسانية الجارية”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

يشار هنا أن مصدر في المعارضة السورية أفاد بأن الاتحاد الأوروبي تبنى مبادرة فصائل حلب “لهدنة إنسانية فورية” شرق المدينة، وذلك عقب اجتماع عقد بين ممثلين عن الفصائل وآخرين عن الاتحاد الأوروبي في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

اجتماع “كيري لافروف”

من جانب آخر، انتهت محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث مشروع خطة لوقف المعارك في حلب وإجلاء مقاتلي المعارضة والمدنيين منها؛ دون إحراز تقدم.

وقال كيري بعد مباحثاته مع لافروف مساء الأربعاء في ألمانيا “تحدثنا بوضوح عن الوضع الصعب والرهيب في حلب، وتبادلنا بعض الأفكار، ونحن عازمون على اللقاء مجددا صباح الخميس لنرى أين وصلنا”.

ورداً على سؤال بشأن موافقة موسكو على وقف المعارك في حلب، قال لافروف إنه يدعم المقترح الأميركي المقدم في الثاني من كانون الأول الجاري، في إشارة إلى لقاء جمعه مع كيري الجمعة الماضي في روما، اتفقا فيه -على ما يبدو- على خطة لإجلاء المدنيين والمسلحين من شرق حلب، وعلى وقف جديد لإطلاق النار.

وكان يفترض أن تجري مشاورات تقنية روسية-أميركية في جنيف هذا الأسبوع، لكنها ألغيت، واتهم لافروف الجانب الأميركي بالمسؤولية عن ذلك، وهو ما نفاه كيري.

روسيا تتحدث عن اتفاق وشيك مع أمريكا بشأن حلب

إلى ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الخميس عن “سيرغي ريابكوف” نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن “روسيا والولايات المتحدة على وشك التوصل لتفاهم بشأن مدينة حلب”.

ونسبت الوكالة إلى ريابكوف قوله “في الأيام الماضية حدث تبادل مكثف للوثائق المتعلقة بالوضع في حلب.”

وأضاف “نحن على وشك التوصل لتفاهم لكني أود أن أحذر من المبالغة في التوقعات.”

شام تايمز

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