بعد إليسا .. هيفاء وهبي تعتذر لجمهورها وتعلن مفاجأة سارة

قدمت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي اعتذاراً لجمهورها لعدم إحياء أي حفل غنائي في ليلة رأس السنة هذا العام, لكنها وعدتهم باصدار ألبوم غنائي جديد عام 2017.

واعتذرت وهبي, عبر صفحتها الرسمية على (تويتر), لجمهورها ومحبيها, مبينة أنها “رفضت كل العروض التي تقدّمت لها لإحياء هذه المناسبة”.

واضافت وهبي “أيام قليلة تفصلنا عن احتفال ليلة رأس السنة, أودّ بهذه المناسبة الاعتذار من جمهوري لعدم تقديم أي حفل غنائي، لأنني قررت تمضية هذا العيد المميز مع عائلتي الحبيبة والأصدقاء”.

وتمنت وهبي لجمهورها سنة جديدة خاصة مليئة بالصحة والسعادة والحظ والسلام في جميع أنحاء العالم, ووعدتهم بصدور ألبومها الغنائي الجديد عام 2017.

وانتشرت أخبار عديدة تشير إلى أن هيفاء ستعود إلى الشاشة في رمضان 2017، بمسلسل يحمل عنوان “أوقات الخطر”، مع المخرج سيف يوسف والممثل فتحي عبد الوهاب الذي سيشاركها البطولة.

يذكر أن وهبي ليست الفنانة الأولى التي تقرر عدم الغناء ليلة رأس السنة، حيث سبق ان اعتذرت إليسا عن أكثر من عرض تلقّته من لبنان ومن دول عربيّة لإحياء حفلاتٍ فيها.

شام تايمز

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