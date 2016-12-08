وسط أجواء غائمة.. أمطار متوسطة بدمشق وثلوج في مناطق بريفها

تشهد دمشق هطول امطار متوسطة, وسط اجواء غائمة وباردة, بالتزامن مع تساقط ثلوج في عدة مناطق بريفها, نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها , بحسب وكالة (سانا), أن “يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد .

وتميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وحذرت مديرية الارصاد من حدوث الصقيع ليلاً في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية,

وتكون الرياح متقلبة الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

من جانبها, تحدثت صفحات متخصصة بالطقس, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن اجواء غائمة كلياً في العاصمة دمشق , مع فرصة لهطول زخات من المطر نتيجة تشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار .

ونشرت صفحات اخرى صورا للاجواء الغائمة في مناطق بدمشق وتهاطل الثلوج في مدينتي سرغايا والنبك بريفها

وكانت صفحات الطقس اشارت في وقت سابق الى فترة رطبة وماطرة وربما مثلجة تبدأ من منتصف الشهر وقد لا تنتهي قبل نهاية العام.

ومن المتوقع ان تكون الاجواء يوم الجمعة باردة , خاصة خلال ساعات الليل, حيث تسجل درجات الحرارة بدمشق 16 درجة نهارا و4 ليلا.

شام تايمز

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