تعليقاَ على الوضع بحلب .. الرئاسة التركية: النظام السوري غير منفتح على الهدنة .. يلدريم: النظام السوري ليس صادقاَ بشأن حل الازمة.. ونعمل مع الروس حول سوريا

اتهمت الرئاسة التركية, يوم الخميس, النظام السوري بارتكاب “جرائم حرب” في حلب وعدم الانفتاح على أي هدنة في المدينة, لافتة الى مشاروات تجرى مع موسكو بخصوص المدينة.

ونقلت وكالات انباء عن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كالين, قوله في مؤتمر صحفي, ان ” ما يجري في حلب يثير قلقنا جميعًا، والنظام يرتكب فيها بشكل علني جرائم ضد الإنسانية”.

واشار كالين الى إن “بلاده تجري محادثات مكثفة مع روسيا لوقف إطلاق النار في حلب السورية والسماح بإدخال مساعدات إنسانية لحلب”.

وجاء ذلك عقب اعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, بأن النظام السوري ليس صادقاَ في ايجاد حل للازمة السورية, لافتا الى المساهمات التي قدمتها بلاده بشأن تسوية الازمة, ومواصلة العمل مع الروس من أجل “تأمين وقف النار ومساعدة المتضرريين في البلاد”.

وعن عملية درع الفرات, أوضح كالين ان العملية ” تسير كما هو مخطط لها”, داعياَ “كافة مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية لمغادرة مدينة منبج “.

واضاف كالين ان “قرابة 1800كم بين جرابلس و اعزاز وحتى مدينة الباب، تم تطهيرها بالكامل من الإرهاب”.

واتهم كالين وحدات “حماية الشعب الكردية” السورية بالتعاون مع قوات النظام السوري في شمال محافظة حلب”.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره “عدوانا “, في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد “داعش”، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

يشار الى أن القوات التركية بدأت في 24 آب الماضي عملية عسكرية على الحدود مع سوريا تحت اسم “درع الفرات” بهدف طرد مسلحي “داعش” من المناطق الحدودية مع سوريا وفرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب بريف حلب, الخاضعة لسيطرة التنظيم نافية أي مصالح لها في المنطقة.

يلدريم: النظام السوري ليس صادقاَ بشأن حل الازمة.. ونعمل مع الروس حول سوريا

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, ان النظام السوري ليس صادقاَ في ايجاد حل للازمة السورية, لافتا الى المساهمات التي قدمتها بلاده بشأن تسوية الازمة, ومواصلة العمل مع الروس من أجل “تأمين وقف النار ومساعدة المتضرريين في البلاد”.

وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان يلدريم اوضح, مقابلة مع وكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية, ان “تركيا قدّمت مساهمات كبيرة جدًا وهي عازمة على مواصلة جهودها لوقف إراقة الدماء في الأراضي السورية إلا أن ممثلي النظام السوري ليسوا صادقين في هذا الشأن”.

ورداَ على سؤال حول حقيقة مايقال بأن الحكومة التركية تلعب دور الوسيط بين ممثلي روسيا والمعارضة السورية خلال الفترة الأخيرة, اجاب يلدريم “بالتأكيد هناك خطوات تُتخذ في هذا الإطار، ويجب التركيز هنا على تطوير الحلول وإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المستمرة في سوريا”.

وعقدت منذ أيام اجتماعات بين الجانب الروسي وفصائل عسكرية في حلب, برعاية تركية, دون التوصل لنتائج ملموسة.

وعن التعاون مع موسكو حول سوريا, أكد يلدريم أن “موسكو وأنقرة تواصلان جهودهما المشتركة من أجل تأمين وقف إطلاق النار ومساعدة الناس المتضرريين في سوريا”.

ودعا إلى ضرورة التعاون من أجل القضاء على مسلحي تنظيم “داعش” و”النصرة” و”ب ي د” في سوريا، بالإضافة إلى فصل المجموعات التي تسعى لإنقاذ البلاد عن المنظمات الإرهابية.

وكان يلدريم اشار, في وقت سابق, الى ان روسيا وتركيا تتعاونان بشكل وثيق جدا في مسائل وقف نزيف الدماء في سوريا وإحلال السلام في أقرب وقت, لافتا إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة جدا لعرقلة عمليات التنظيمات مثل “جبهة النصرة”.

وتمر التسوية السياسية للأزمة السورية، بمرحلة حساسة، حيث يتفق المجتمع الدولي على الحل السياسي للازمة السورية, لكن طريقة الحل تختلف, وسط تصاعد العمليات العسكرية في عدة مناطق وتحديدا شرق حلب، في وقت لم يتحدد فيه بعد موعداً دقيقاً لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام في جنيف، رغم آمال بعقدها .

شام تايمز

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