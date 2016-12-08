ألمانيا : العثور على شاب سوري مقتول في شقته

عثرت الشرطة الالمانية مساء الثلاثاء على شاب سوري مقتول في شقته بمدينة إسن بولاية شمال الراين – وستفاليا غرب ألمانيا.

وبحسب موقع “برسه بورتال” عثر عمال الإنقاذ في الساعة الثامنة مساء اول امس على جثة شاب سوري ( ٢٣ عاما ) كان مفقودا قبل عدة أيام.

وقال الموقع أن الشاب لاجئ أتى إلى ألمانيا في يناير كانون الثاني عام 2015 وهو حاصل على تصريح إقامة ساري المفعول.

وتشير التحقيقات الأولية بحسب مانقلت الشرطة أن الشاب قتل ، حيث كشف الفحص الطبي وجود إصابة شديدة في رأسه.

وترجح التحقيقات أن جريمة القتل حدثت الأسبوع الماضي ما بين الثاني والرابع من الشهر الجاري.

ونشرت شرطة مدينة إسن ارقام وبريد الكتروني للتواصل مع اي شخص يريد تقديم معلومات عن الجريمة .

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes