بالوتيلي ينال مكافأة ضخمة من ليفربول بفضل بند غريب !

تحصل اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي على مكافأة من ناديه السابق ليفربول الإنكليزي بقيمة مليون جنيه إسترليني بناء على بند غريب في عقده، يقضي بحصوله على هذه المكافأة في حال تجنبه الطرد أكثر من 3 مرات في موسم واحد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن عقد بالوتيلي الذي وقعه في صيف 2014، تضمن عدة حوافز مالية، تهدف لجعله لاعباً منضبطا داخل وخارج الملاعب، وحتى يضمن النادي تحسن سلوك المهاجم الإيطالي الذي كثيراً ما أثار الجدل بتصرفاته الغريبة.

ويقول البند وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “في نهاية كل موسم من مدة العقد، إن تجنب اللاعب الطرد ثلاث مرات للسلوك العنيف، البصق على الخصم، السب أو استخدام لغة مسيئة أو إيماءات مسيئة بالقول أو الفعل للخصوم، فإنه في 30 يونيو نهاية كل موسم سيحصل على مكافأة قدرها 1 مليون جنيه إسترليني”.

وبالفعل نجح بالوتيلي في استيفاء هذا الشرط والحصول على المكافأة عقب نهاية موسم 2014/2015 الذي لم يحصل فيه سوى على 7 بطاقات صفراء.

ولكن تحسن سلوك بالوتيلي في ليفربول تزامن مع تراجع مستواه حيث لم يسجل سوى سوى 4 أهداف في 28 مباراة ، قبل أن يعيره النادي الإنكليزي إلى ميلان في الموسم التالي (2015-2016) ثم يتخلى عنه مجاناً في “الميركاتو” الصيفي الماضي لفائدة نادي نيس الفرنسي الذي نجح فيه باعادة بعث مشواره الاحترافي من جديد وبكل تألق.

شام تايمز

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