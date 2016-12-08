الإمارات : شرطة دبي تبتكر نظاماً يتنبأ بالجريمة قبل وقوعها

“التنبؤ الأمني الذكي”، إنه النظام الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يتنبأ بالجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل والحد من الجريمة عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن التي من المتوقع أن تحدث فيها، بناء على البيانات المُخزنة،

حيث يقوم نظام التنبؤ الأمني الذكي بتحليل كافة المعلومات والمعطيات بشكل دقيق ويُعطي للشرطة إحداثيات عن مكان الجريمة المقبلة، ويحدد الزمن الذي تكثر الجريمة فيه في منطقة ما وينبه الشرطة إليها وإلى ضرورة توفير تغطية أمنية أو دوريات أو كاميرات لمنع وقوعها أو المساهمة في القبض على مرتكبيها.

مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد المهندس كامل بطي السويدي، كشف لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، عن أن الجهاز سيدخل حيز الخدمة في بداية العام القادم، حيث يجري الآن تدريب الوحدات المختصة على النظام، إلى جانب التدريب الذين سيقوم بالعمل عليه في المستقبل،

لافتاً إلى أن نظام “التنبؤ الأمني الذكي” يقدم تحليلاً إلى شرطة دبي حول تغطية الكاميرات الأمنية في مختلف أرجاء الإمارة، ويبلغ شرطة دبي فيما إذا كانت منطقة معينة تتطلب تواجد كاميرات أمنية فيها نتيجة زيادة عدد الجرائم.

شام تايمز

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