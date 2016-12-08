” عاشت سوريا حرة أبية ” .. قصيدة لطالبة سورية عن شهداء بلدها تبكي معلميها و زملاءها في مصر ( فيديو )

كرم مسؤولو التعليم في محافظة الدقهلية بدلتا مصر طالبة سورية، قالت قناة العربية، إنها أبكت جميع الحاضرين في مدرستها بالمنصورة خلال عرض مسرحي عن نبذ العنف حيث ألقت قصيدة مؤثرة عن شهداء بلادها.

ونقلت القناة عن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن الطالبة السورية حلا بديع الطالبة بمدرسة المنصورة الثانوية ألقت قصيدة بليغة ومؤثرة من تأليفها عن شهداء سوريا وعبرت فيها عن المحنة التي تعيشها بلادها وجعلت الحاضرين من زملائها ومعلميها يبكون تأثراً بما قالته.

وأضاف أن الطالبة التي تعيش مع أسرتها في مدينة المنصورة، مؤكداً أنها متفوقة دراسياً وتحظي بإعجاب وتقدير معلميها لما تمتلكه من ذكاء وتفوق وموهبة خاصة في الشعر والإلقاء.

شام تايمز

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