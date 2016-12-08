ألمانيا : مجهول يسقط فتاة من على درج قطار الأنفاق عبر ركلها بظهرها !

قام شاب مجهول بدفع فتاة على درج واصل إلى قطار الأنفاق في العاصمة الألمانية برلين، في حادثة صورتها كاميرات المراقبة.

ونشر موقع صحيفة “بيلد” المقطع المصور للحادثة التي وقعت ليلة السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وقالت “بيلد”، إن الشابة همت بنزول الدرج الواصل إلى قطار الأنفاق U8 في ضاحية “نيوكولن” في الساعة 12.18 مساء.

وتعد هذه الضاحية أكبر ملتقى للعرب في العاصمة الألمانية، إلا أن “بيلد” لم تذكر جنسية أو ديانة الفتاة.

وأضافت الصحيفة أن الشاب لاذ بالفرار مع رفاقه، ولم يقدموا المساعدة أو يتصلوا بالإسعاف.

وقام عدد من المارين لاحقاً بإسعاف الفتاة إلى المشفى.

وختمت الصحيفة بالقول إن الشرطة تحقق حالياً مع الفتاة لمعرفة مدى قدرتها على التعرف على المهاجم عن طريق الصور الملتقطة له.

شام تايمز

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