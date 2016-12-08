بالفيديو .. رجل يضرب امرأة تخطت الطابور بمحطة المترو في الصين

أثار مقطع فيديو في الصين موجة حادة من المناقشات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر فيه رجل وهو يضرب امرأة حاولت تخطيه في طابور الانتظار داخل محطة المترو.

ويبدو أن المرأة كانت في عجلة من أمرها، وحاولت الحصول على تذكرة القطار من آلة قطع التذاكر، دون أخذ الإذن من الأشخاص الآخرين الذين كانوا ينتظرون دورهم في الطابور، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واتفق أكثر من نصف المعلقين على مواقع التواصل مع تصرف الرجل، والغريب أن بعضهم قالوا إنه لم يضربها كفاية عقاباً لها على محاولة تخطي الطابور.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، هاجم الرجل المرأة التي حاولت تخطي الطابور للحصول على تذكرة لركوب القطار، واندلع بينهما شجار عنيف، في الوقت الذي حاول باقي المسافرين الفصل بينهما.

وعلى الرغم من وصول شرطي إلى المكان، إلا أن الشجار استمر بين الرجل والمرأة حتى نهاية الفيديو، ولا يعرف ما الذي حدث بعد ذلك. إلا أن مقطع الفيديو أثار العديد من التعليقات، التي انقسمت بين مؤيد لتصرف الرجل الذي كان محقاً بمنع المرأة من تخطي الطابور، وبين مستنكر لمهاجمته لها، حتى لو أنها تصرفت بشكل غير لائق.

شام تايمز

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