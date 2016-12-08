نجاة رجل روسي حاول الانتحار بإطلاق السهام على نفسه

أجرى الأطباء في #روسيا جراحة نادرة من نوعها لإنقاذ حياة رجل حاول الانتحار بإطلاق السهام باتجاه صدره مرتين، حيث أخرجوا القلب من مكانه لإصلاح المناطق المتضررة قبل إعادته إلى جسم المريض.

وكان الرجل البالغ من العمر 53 عاماً، والذي لم يتم الكشف عن هويته قد نقل إلى المستشفى بمدينة سانت بطرسبيرغ، وقد انغرس سهمان في صدره، لكنه كان لا يزال بوعيه، وأخبر الأطباء أنه أطلق السهام على نفسه، لأنه لم يعد راغباً بالعيش بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بعد أن فشل الرجل في إنهاء حياته بالسهم الأول، قام بإطلاق السهم الثاني الذي لم يكن كافياً أيضاً لإنجاز المهمة. وكانت السهام طويلة للغاية، واضطر الأطباء إلى قصها ليتمكنوا من تصوير الرجل بالأشعة السينية.

وأشار الأطباء إلى أن أحد السهمين مر عبر البطين الأيسر والصمام التاجي والأذين الأيسر للقلب، في حين أن السهم الثاني اخترق الجانب الأبهر البطني. ولم يكن هناك خيار أمام الجراحين سوى وضع المريض على جهاز القلب والرئة الاصطناعية، إلى أن تم إخراج الأسهم. واستخدموا أنسجة من القلب لخياطة الأجزاء المتضررة.

ووصف الأطباء حالة المريض بالمستقرة، لكنهم قالوا في نفس الوقت إنه لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد، في حين لا تزال الشرطة تحقق بالحادثة، ولم يصدر أي بيان رسمي للتعليق عليها.

شام تايمز

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