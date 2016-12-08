القمة الخليجية : أمننا لا يتجزأ و لا دور للأسد في مستقبل سوريا .. رئيسة الحكومة البريطانية : أمن الخليج هو أمننا ولابد من مكافحة التطرف

أصدر مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، بياناً في ختام القمة الـ37 لقادة دول المجلس، أكد فيه تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومبيناً مواقف المجلس من أهم تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

واختتمت القمة الخليجية الـ37 أعمالها بالتأكيد على مواصلة تنفيذ رؤية الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، التي أعلن عنها في قمة الخليج الـ36 بالرياض العام الماضي، “للانتقال من التعاون إلى التكامل دفاعياً وأمنياً واقتصادياً”.

وأكد البيان بحسب شبكة ٢٤ أن “أمن الخليج كل لا يتجزأ”، مشيراً إلى أن “الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يسهم في حفظ الأمن الإقليمي”.

واستنكرت الدول الخليجية في البيان تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مطالبة طهران بـ “ضرورة تغيير” سياستها في المنطقة، وبإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.

وأكد البيان تطوير الوسائل الأمنية والدفاعية، كما أكد مواصلة العمل على تطبيق رؤية العاهل السعودي (2030) في قمّة جدة.

وشدد البيان على أهمية مشروع ربط دول المجلس بشبكة التواصل والنقل، وتوحيد مناهج التعليم، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الشركات الدولية، ودعم الشباب في تطوير المعلومات.

وأعلن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في ختام القمّة الخليجية، عن استضافة بلاده للقمة الخليجية المقبلة.

واختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورتهم السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت الخميس، برئاسة العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بقاعة الاجتماعات في قصر الصخير.

وأكد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة بالجلسة، أهمية القمة الخليجية البريطانية.

وشدّد على أهمية “التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة التحديات المختلفة”.

وتوقع أن تشهد مسيرة العلاقة بين الجانبين نقلة نوعية.

وتعد ماي أول رئيس وزراء لبريطانيا، وأول امرأة، وثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية، بعد الرئيس الفرنسي فرانسوا #هولاند، الذي سبق أن حلّ ضيف شرف على القمة التشاورية في العاصمة السعودية الرياض، في مايو (أيار) 2015.

وفي وقت سابق عبّرت ماي، في تصريحات صحفية، عن سعيها إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع مع دول #الخليج، مشيرة إلى أن “أمن الخليج من أمن بريطانيا”.

وشدد البيان على التزام الأطراف بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في #سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة،

مؤكداً أن “الأسد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وايران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية”.

واعتبر البيان أن “الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام #الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الارهاب”.

واتفق القادة على “زيادة الضغوط الإقليمية على نظام #الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية. مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة”.

تيريزا ماي : أمن الخليج هو أمننا ولابد من مكافحة التطرف

قالت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، إن المملكة المتحدة عازمة على تعميق العلاقات الأمنية مع دول الخليج، مشيرةً إلى العمل على “خطة استراتيجية لمواجهة التهديدات الإيرانية”.

وأضافت ماي في كلمة أمام الجلسة الختامية للقمة الخليجية في المنامة، اليوم الأربعاء:

نحن على قلب رجل واحد من أجل مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكدت ماي أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا، مشددة على ضرورة مكافحة التطرف بشكل قوي، إذ لا يهدد الخليج فقط، بل الشوارع البريطانية ذاتها، حسبما نقلت “تي آر تي” التلفزيونية.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن بريطانيا وعُمان تعدان معاً لتدريبات عسكرية مشتركة العام المقبل. وشددت ماي على أهمية تعزيز الدفاع في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وذكرت أنه سيتم إرسال خبير جرائم إلكترونية بريطاني إلى المنطقة لمساعدة دول الخليج على تعزيز أمنها الإلكتروني. (RT)

شام تايمز

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