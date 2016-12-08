الرئيس الأسد : حلب كانت أمل الإرهابيين الأخير .. و الهدن تهدف لإخراج المدنيين .. معركة حلب ستكون ربحاً لكن لا تعني نهاية الحرب في سوريا

قال بشار الأسد في حديث لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم نظامه، ينشر غداً، إن “قرار تحرير كل سوريا مُتَّخذ و حلب من ضمنه”، معتبرا أن “تطور الأعمال القتالية في السنة الأخيرة هو الذي أدى للنتائج التي نراها اليوم”.

ولفت الى أنه “بعد فشل معارك الارهابيين في دمشق وحمص، حلب كانت أملهم الأخير”، مؤكدا أنه “مع تحرير كامل حلب لن يبقى في أوراق الغرب والإرهابيين أوراق حقيقية ”.

ورأى أن ” تركيا وضعت كل ثقلها في حلب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع كل رهانه عليها”، مشددا على أن ” حلب ستغير مجرى المعركة كلياً في كل سوريا وتعني فشل المشروع الخارجي الإقليمي والغربي”.

وقال الاسد أن “الهدن كانت لفتح المجال أمام المدنيين للخروج ولإدخال المساعدات الإنسانية وإعطاء فرصة للإرهابيين لإعادة التفكير في موقفهم”.

وقال أيضاً : “صحيح أن معركة حلب ستكون ربحاً، لكن لكي نكون واقعيين لا تعني نهاية الحرب في سوريا، أي أنها تعني محطة كبيرة باتجاه هذه النهاية”.

شام تايمز

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