بالفيديو .. مغامر نمساوي يعبر حافة سد شاهق بدراجته الهوائية

قرر راكب دراجة نمساوي أن يخوض مغامرة خطيرة وصعبة لا يجرؤ الكثيرون القيام بها، حيث قام بعبور حافة ضيقة لسد يبلغ ارتفاعه 650 قدماً أي ما يعادل 298 متراً على دراجته، بحسب شبكة “يو بي آي”.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة على خوذته، المغامر وهو يعبر حافة ضيقة جداً في قمة سد كولنبراين في النمسا. وقال فايمبر بأنه قام بسبع محاولات متلاحقة حتى تمكن من النجاح في هذه المخاطرة، وأنه قام بها دون استخدام أي معدات للسلامة.

وأضاف فايمبر: “أنا سعيد لأنني تمكنت من إنجاز هذه المغامرة الخطيرة. في الحقيقة كانت مهمة موازنة عجلات الدراجة على تلك الحافة الضيقة صعبة للغاية، ولكني حافظت على شجاعتي وتمكنت من العبور عليها”.

شام تايمز

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